В Алматинской области грузовик въехал в остановку, двое погибли

В Алматинской области нетрезвый водитель грузовика въехал на скорости в автобусную остановку и сбил насмерть двух людей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.

ДТП произошло в Илийском районе в ночь на 12 мая. Подробности происшествия на своей странице в соцсетях рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

При патрулировании поселка Байсерке у полицейских экипажа "Беркут-35″ вызвала подозрение автомашина ЗИЛ-131.

"Водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и пытался скрыться от преследования. В результате 49-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем, на скорости въехал в автобусную остановку на 32 километре автодороги Алматы-Жетыген. В результате ДТП двое скончались, трое с различными травмами госпитализированы в районную больницу", — написал он.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания, автомашина помещена на спецстоянку. По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть двух лиц, зарегистрировано уголовное дело. Расследование продолжается.