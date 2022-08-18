В Алматинской области в первый класс пойдут 35 тысяч детей

Фото: пресс-службы Алматинской области

В Алматинской области идёт активная подготовка к новому учебному году, передаёт BaigeNews.kz. Подробно об организации учебного процесса рассказала заместитель руководителя Управления образования области Гулсара Исагулова.

По словам спикера, в регионе имеются 423 бюджетных школ и 44 колледжей. В школу пойдут 330 тысячи детей, в том числе более 35 тысяч первоклассников.

"Из них планируется обеспечить бесплатной школьной формой и канцелярскими принадлежностями 27 765 детей из малообеспеченных семей, на приобретение школьной формы и канцелярских товаров на одного ребенка будет израсходовано 37 500 тенге. Также в рамках акции "Дорога в школу" детям оказана помощь на сумму 736 миллионов тенге. Для закупа учебников и обновления книжного фонда выделено 2,7 миллиарда тенге", — сказала Гулсара Тастандиновна.

В регионе все школы на 100 процентов оснащены компьютерной техникой и подключены к сети Интернет. К автоматизированной информационной системе "Күнделік" подключены 396 организаций образования (93,6 процента). К цифровым образовательным ресурсам подключены 385 (91 процент) школ области (BilimLand - 384 школы, Daryn.online.kz - одна школа).

В текущем году ведётся строительство 20 школ (19 школ, одна реконструкция школы). В текущим году запланирован ввод 12 объектов образования, восемь школ переходящие на следующий год.

К первому сентября вводятся две школы на 1300 мест, также две частные школы на 250 мест, остальные десять школ — до конца года.

Проводится капитальный ремонт на 18 объектах образования на сумму 8,7 миллиарда тенге. Из них, в трёх школах ремонтные работы завершены, в 14-и школах проводятся ремонтые работы.