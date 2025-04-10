В Кегенском районе Алматинской области, неподалеку от села Ерсу, произошло ЧП: легковой автомобиль застрял посреди реки, пытаясь самостоятельно пересечь водоем, передаёт BaigeNews.kz. Однако попытка оказалась неудачной, и люди оказались в беде.

Сотрудники МЧС, получив сигнал, оперативно прибыли на место происшествия. Спасатели эвакуировали трех человек из машины, которая оказалась заблокирована в воде. К счастью, ни один из пострадавших не нуждался в медицинской помощи.

Напоминаем, что в условиях весенних паводков особенно важно соблюдать осторожность на дорогах, пересекающих водоемы и труднопроходимые участки. МЧС призывает граждан не рисковать своим здоровьем и не пытаться пересекать опасные водные преграды самостоятельно.

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