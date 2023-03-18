В Алматинской области школьница родила ребёнка от 54-летнего соседа

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15-летняя жительница села Междуреченское Алматинской области родила ребёнка, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает портал 365info, отцом младенца является 54-летний сосед.

По словам матери подростка, дочь ходила помогать соседу по домашнему хозяйству. Подозрение сразу пало на него, когда стало известно о беременности школьницы. У мужчины взяли образец ДНК, который показал, что он является отцом ребёнка.

"У новорождённого был взят биологический материал, после чего провели генетическое исследование. По результатам этой экспертизы на 99% отцом ребёнка оказался гражданин 1969 года рождения, который ранее был признан подозреваемым. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Отец ребёнка находится под арестом", — сообщил начальник следственного отдела Илийского района Алматинской области Дастан Танкаков.

Со слов матери потерпевшей, роды прошли благополучно. Школьница родила дочь.