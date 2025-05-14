В Алматинской области село может погрузиться во тьму
В Алматинской области целое село может остаться без света из-за миллионных долгов.
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В селе Сактан Алматинской области назревает коммунальный кризис — жители рискуют остаться без электроэнергии из-за долгов, которые, по их мнению, образовались по вине посредницы, собиравшей оплату за свет, передаёт BaigeNews.kz.
По данным жителей, они годами передавали деньги за электроэнергию через местного представителя — ту, кого официально выбрали на собрании. Однако в этом году стало известно, что на счёте числится задолженность более 1,5 миллиона тенге.
"Мы платили по счётчикам. Но в договоре — один лицевой счёт. Мы четыре месяца просим чеки, но их так и не увидели", — рассказала жительница Айгерим Нурданова журналистам телеканала almaty.tv.
Сама посредница настаивает: все средства были перечислены, и причина долга якобы — в просрочках со стороны сельчан. Жители обратились в прокуратуру, дело передано в полицию, назначено расследование. Чтобы ускорить процесс, люди за свой счёт привлекли независимого аудитора.
Тем временем в АО "Alatau Lighting Company" заявляют, что если долг не будет погашен до конца месяца, подача электроэнергии будет прекращена без дополнительного уведомления.
Аким села обещает содействие — в первую очередь в открытии индивидуальных счетов для каждого дома и попытках договориться об отсрочке.
Пока же село живёт в тревоге и ждёт результатов расследования.
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