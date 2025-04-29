В селе Караой Илийского района всплыл тревожный инцидент с участием подростков: в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены противоправные действия несовершеннолетнего в отношении других детей, передаёт BaigeNews.kz. Подросток наносил удары по голове и телу, сопровождая их грубой нецензурной бранью. Пострадавшие не оказывали сопротивления. Как установила полиция, событие произошло ещё в сентябре 2024 года, однако заявлений от очевидцев или родителей в органы не поступало.

Тем не менее, по результатам мониторинга контента в Сети возбуждено уголовное дело - по факту нанесения побоев несовершеннолетнему. Сейчас проводится досудебное расследование.

Подростки, замешанные в инциденте, - как тот, кто применил силу, так и тот, кто снимал происходящее на видео, - поставлены на профилактический учёт. Их законные представители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате направлено представление о принятии дополнительных воспитательных и превентивных мер.

"Любые формы агрессии и насилия среди детей - это не просто шалость, а грубое нарушение закона. Такие случаи не должны замалчиваться — каждый участник будет нести ответственность", - подчеркнули в ювенальной полиции.

В управлении образования Алматинской области сообщили, что создана специальная комиссия для тщательного расследования обстоятельств школьного инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс. Цель - провести всестороннюю проверку с соблюдением всех норм законодательства и не допустить формального подхода.

В учебном заведении уже начаты мероприятия по оказанию психолого-педагогической поддержки ученикам. С родителями школьников проводят разъяснительные встречи, а также запущен углублённый мониторинг, чтобы выявить и устранить возможные системные сбои в воспитательной работе.

"Речь идёт не только об отдельных учениках - важно понять, почему подобное стало возможным и какие механизмы в школе не сработали", - отмечают представители комиссии.

По итогам проверки будет решаться вопрос о привлечении к ответственности не только непосредственных участников инцидента, но и должностных лиц, допустивших упущения в профилактике и контроле за поведением учащихся.

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