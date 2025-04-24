О важности решения проблем газификации и водоснабжения в Алматинской области в своем депутатском запросе рассказал сенатор Жанболат Жоргенбаев, передает BaigeNews.kz.

Так, парламентарий сообщает, что для газификации Кегенского и Райымбекского районов был разработан проект строительства магистрального газопровода "Шелек – Кеген – Нарынкол", который должен быть реализован в период с 2020 по 2025 годы. Однако, несмотря на положительное заключение, вопрос финансирования остается нерешенным, что может привести к увеличению сметной стоимости проекта.

На сегодняшний день наблюдается дефицит финансирования в размере 32,3 млрд тенге, что затрудняет выполнение планов на 2025 год.

"В рамках газификации Алматинской области наблюдается дефицит финансирования в размере 32,3 млрд тенге. Указанный дефицит серьезно затрудняет реализацию запланированных на 2025 год объектов. В частности, несвоевременное и неполное перечисление средств на строительно-монтажные работы значительно осложняет реализацию проекта в соответствии с региональной схемой газификации. В связи с этим, просим рассмотреть возможность выделения необходимого финансирования в первой половине 2025 года для своевременной реализации проекта", - сказал Жанболат Жоргенбаев.

Сенатор также поднимает проблему централизованного водоснабжения области, на которое на 2025 год подана бюджетная заявка в размере 17,9 млрд тенге для строительства и реконструкции водоснабжения по 24 объектам.

Финансирование необходимо для обеспечения качественной питьевой водой населенных пунктов Бесагаш, Киши Байсерке Талгарского района и жилого комплекса "Жомарт" Илийского района. Реализация этих проектов позволит обеспечить 99,7% сельских населенных пунктов региона питьевой водой.