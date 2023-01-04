В Алматинской области нашли пропавшую семью из семи человек

Поиски семьи в Алматинской области завершились успешно, передаёт BaigeNews со ссылкой на ДЧС региона.

3 января 2023 года в 20.30 часов силами группы Республиканского оперативно-спасательного отряда и оперативно-спасательного отряда Конаева со стороны Бартогайского водохранилища, не доезжая до обсерватории астрофизического института имени Фесенкова были обнаружены около 40 автомашин. Количество человек устанавливается, предварительно пострадавших нет.

"Пропавшая семья из 7-ми человек находилась там же. У многих отсутствовало топливо. На данный момент силами спасателей производится дозоправка автомашин и эвакуация людей с машинами в колоне. Вторая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда следует навстречу по дороге Тургень-Батан-Обсерватория", - сообщили в ДЧС.

Напомним, что 3 января на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от с.Шелик на Бортогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребёнок), которые второго января 2023 года на двух легковых автомашинах выехали из г.Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой. Пропавшие люди, несмотря на регулярные рекомендации МЧС, не уведомили областной ДЧС о планируемом туристическом маршруте.

Поиски потерявшихся людей проводились силами Департамента по ЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда с привлечением высокопроходимой техники, а также местных исполнительных органов, Департамента полиции и волонтеров. В поисках был задействован дрон. Кроме того, на 15-00 часов было запланировано привлечение воздушного судна, однако, в виду отсутствия погодных условий, воздушное судно привлечь не представилось возможным.

Потерявшиеся люди, медленно продвигаясь навстречу поисковой группе, координировали маршрут по спутниковой связи. В 20-30 часов обе группы встретились. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

В ДЧС Алматинской области на время поисков была организована горячая линия по номеру телефона 8 (72772) 2-61-51, а также работа психологической службы.