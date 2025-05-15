В Алматинской области сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию промышленного масштаба, организованную на территории одного из крестьянских хозяйств в Талгарском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Операция была проведена силами подразделений по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел совместно с Первой службой Генеральной прокуратуры в рамках реализации принципа "Закон и порядок".

В результате тщательно спланированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 8 тонн химических прекурсоров и 100 килограммов готового мефедрона. По оценкам экспертов, этого объема хватило бы на производство свыше 200 тысяч разовых доз синтетического наркотика, а на черном рынке его стоимость могла составить около 3 миллиардов тенге.

Подпольное наркопроизводство действовало под прикрытием сельхоздеятельности и было тщательно замаскировано. Технологическое оборудование, химические реактивы и система безопасности указывали на высокий уровень организации процесса.

"Мы пресекли масштабное преступление, последствия которого могли бы затронуть тысячи жизней. Борьба с наркотрафиком продолжается. За производство и распространение наркотических средств в Казахстане предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — прокомментировал и.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Следствие по делу продолжается, устанавливаются все причастные лица. МВД напоминает: противодействие наркопреступности остаётся приоритетным направлением правоохранительной работы.