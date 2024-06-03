В Алматинской области горели хозпостройки на площади 264 квадратов

Пожарные ликвидировали пожар в Алматинской области Карасайском районе, где произошло загорание кровли хозяйственных построек на площади 264 кв.м, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.