  • 3 Июня, 09:47
  • BAIGENEWS

В Алматинской области горели хозпостройки на площади 264 квадратов

Сегодня, 09:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматинской области горели хозпостройки на площади 264 квадратов Сегодня, 09:11
Сегодня, 09:11
91

Пожарные ликвидировали пожар в Алматинской области Карасайском районе, где произошло загорание кровли хозяйственных построек на площади 264 кв.м, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх