В Алматинской области горели хозпостройки на площади 264 квадратов
Сегодня, 09:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:11Сегодня, 09:11
91
Пожарные ликвидировали пожар в Алматинской области Карасайском районе, где произошло загорание кровли хозяйственных построек на площади 264 кв.м, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"Огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Казахстанскую выпускницу пригласили на учёбу 23 зарубежных вуза
- Валюту на 1,4 млрд тенге пытались незаконно провезти через границу РК
- По делу о теракте в "Крокусе" арестовали 18 человек
- Воздушные шары с мусором и фекалиями отправила КНДР в Южную Корею
- Жительницы Талгара прошлись по городу в свадебных платьях