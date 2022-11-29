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В Алматинской области более 1000 домов остались без газа
Жители более 1000 домов в селе Мынбаев Алматинской области встретили первые ощутимые заморозки без газового отопления. Замерзая в холоде люди сидят уже две недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
По словам сельчан, их дети из-за отсутствия отопления, стали часто болеть.
В доме Дильшата Аленова уже вторую неделю температура воздуха около 15 градусов. Дети ходят в куртках и шапках, а газовый котел вышел из строя из-за перебоев.
Из-за аварии в селе Мынбаев без отопления остались около тысячи абонентов. За последние двое температура воздуха понижалась до -17. У многих начали болеть дети.
"Мы не можем нормально помыться, не можем отправить детей в школу или в садик. Сегодня утром дочь снова не пошла, потому что они кашляют и у них начался насморк", - рассказала многодетная мать Калыбынур Жандосова.
В организации, которая обеспечивает жилые дома газом говорят, что на случай аварии абоненты должны иметь альтернативу, чтобы не замерзнуть. Однако под натиском вопросов и претензий директор все же заявил, что проблема будет устранена в ближайшее время.
"Все наши сотрудники работают день и ночь, дома никто не отдыхает. Сейчас все узнаем и сделаем. Если нужно установить что-то сейчас, специалисты выедут, установят и опрессуют", - сообщил директор ТОО "Тауекел Газ Құбыры" Казбек Габиден.
Такая проблема происходит в районе не в первый раз, говорят сельчане. Падение давления газа уже фиксировалось в соседних поселках.
"Аналогичная проблема была в селе Карасу. Мы сразу же поставили в известность начальника управления ЖКХ. Они решают проблему по своей линии", - сказал аким Мынбаевского сельского округа Темирлан Толебеков.
Аким заверил, что держит ситуацию на особом контроле, а в подрядной организации пообещали устранить проблему в кратчайшие сроки. Потепления в области в ближайшее время не ожидается, поэтому людям остается рассчитывать на исполнительность чиновников.
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