В алматинской гимназии обновят класс английского языка за 7 миллионов
Гимназия в Алматы закупает мебель и технику на 7 млн тенге.
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Свыше 7 млн тенге потратит школа-гимназия №148 в Алматы на оснащение кабинета английского языка. Информация о закупке размещена на официальном сайте государственных закупок — goszakup.gov.kz, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно конкурсной документации, в новом кабинете появятся не только привычные парты, кресла и шкафы, но и современная интерактивная панель с программным обеспечением, образовательная платформа, акустическая система, а также стенд с дополненной реальностью на тему "ENGLISH".
Помимо мебели и техники, гимназия заказала:
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комплект флагов англоговорящих стран;
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ролл-шторы;
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постеры по грамматике;
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декоративные и напольные покрытия;
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школьные принадлежности (мел, бумага, аптечка и ручки).
Образовательная платформа, согласно ТЗ, должна быть двуязычной (казахский и русский), включать курсы, тесты, возможность подготовки к ЕНТ, а также проведение онлайн-занятий с преподавателями со всей страны. Стенд с дополненной реальностью позволит ученикам через QR-коды получить доступ к интерактивному обучению на английском языке.
Закупка проводится в рамках модернизации кабинетов, и, как указано в документах, программное обеспечение должно иметь авторские права и быть не контрафактным. Потенциальные поставщики обязаны подтвердить лицензионную чистоту предоставляемого контента и оборудования.
Ранее мы писали о том, что КГУ "Лицей №161 имени Жамбыла Жабаева" Управления образования города Алматы планирует потратить 52,5 миллиона тенге на благоустройство и озеленение своей территории.
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