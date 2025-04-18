Свыше 7 млн тенге потратит школа-гимназия №148 в Алматы на оснащение кабинета английского языка. Информация о закупке размещена на официальном сайте государственных закупок — goszakup.gov.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно конкурсной документации, в новом кабинете появятся не только привычные парты, кресла и шкафы, но и современная интерактивная панель с программным обеспечением, образовательная платформа, акустическая система, а также стенд с дополненной реальностью на тему "ENGLISH".

Помимо мебели и техники, гимназия заказала:

комплект флагов англоговорящих стран;

ролл-шторы;

постеры по грамматике;

декоративные и напольные покрытия;

школьные принадлежности (мел, бумага, аптечка и ручки).

Образовательная платформа, согласно ТЗ, должна быть двуязычной (казахский и русский), включать курсы, тесты, возможность подготовки к ЕНТ, а также проведение онлайн-занятий с преподавателями со всей страны. Стенд с дополненной реальностью позволит ученикам через QR-коды получить доступ к интерактивному обучению на английском языке.

Закупка проводится в рамках модернизации кабинетов, и, как указано в документах, программное обеспечение должно иметь авторские права и быть не контрафактным. Потенциальные поставщики обязаны подтвердить лицензионную чистоту предоставляемого контента и оборудования.

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