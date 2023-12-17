В Алматинском зоопарке рассказали о судьбе выжившего фламинго из Актау

Птенец фламинго, спасённый блогером из Актау, переехал жить в Алматинский зоопарк. По словам его сотрудников, пернатый чувствует себя хорошо, передаёт BaigeNews.kz.

О судьбе птенцов, спасённых Азаматом Сарсенбаевым, зоопарк рассказал в социальных сетях.

"Фламинго — птица особенная, с особенным рационом и образом жизни. У нас у самих в зоопарке уже много лет живет 17 особей красного фламинго, родина которых Центральная Америка. Мы с радостью откликнулись на просьбу Азамата Сарсенбаева забрать птиц, хотя фламинго очень сложно перевозить, но и оставить их там мы не могли. Один из фламинго не перенёс перелета и по прибытию в зоопарк более поздний малыш погиб. Наши ветврачи сделали все от них зависящее, но птицу спасти не удалось. Нам действительно очень грустно. Второй птенец более крепкий и смышлёный, тот, что постарше и прожил у Азамата более недели, чувствует себя хорошо. У него хороший аппетит и он уже обживает свой новый дом", — сообщается на официальной странице Алматинского зоопарка.

Отмечается, что птица около месяца пробудет на карантине под наблюдением ветеринарных врачей, а после будет жить со своими родственниками из Америки.

Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев известен эпичными видео парящих розовых фламинго в Актау. Азамату пришлось спасать двоих детёнышей этих удивительных птиц. Одного нашли на снегу в районе месторождения Каражанбаса. Судя по всему, птенец отбился от стаи, замёрз и проголодался. Своего подопечного Азамат выхаживал в своей ванной и кормил измельчённой в блендере рыбой и креветками, разбавленными водой.

Позже пернатых квартирантов у Азамата стало двое: второго нашли работники порта в Актау. Они пытались покормить птицу, но после неудачной попытки, Сарсенбаев забрал домой и этого малыша. Сообщалось также, что за передержку экзотических птиц в своей квартире блогеру грозили штрафом. Позже в социальных сетях блогер рассказал, что один из спасённых фламинго не выдержал перелёта в Алматы и погиб.