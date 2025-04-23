ЖК "Арлан" - здесь романтика при свечах давно не повод для уюта, а вынужденная рутина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт телеканала КТК.

Жители шестиэтажных домов жалуются на ежедневные отключения электричества. Свет появляется лишь на несколько часов в день, и снова - темнота.

"Мы живем буквально с фонариком в руках. Готовим, учим детей, даже чай не вскипятишь - всё зависит от электричества," - делится местный житель Адилет Мергали.

Он, как и десятки других семей, исправно платит за коммуналку. Но, как выяснилось, причина не в жильцах - задолжал сам застройщик. Сумма долга перед энергоснабжающей компанией превысила 35 миллионов тенге.

С августа 2024 года ТОО "Арлан" не вносит оплату, и теперь жильцы стали заложниками чужих долгов. Все это время они вынуждены жить в условиях, близких к средневековью - без электричества, отопления и горячей еды.

Застройщик заявляет: не понимает, откуда взялись такие суммы. По их версии, огромный долг появился после технической замены трансформаторной подстанции - якобы "АлматыЭнергоСбыт" насчитал более 1,5 млн киловатт за месяц, пока оборудование не было официально опломбировано.

Суд застройщик уже дважды проиграл, а погашения долга до сих пор нет. В итоге за стройкомпанию "расплачиваются" простые алматинцы - своим комфортом, здоровьем и терпением.

Ранее мы сообщали, что застройщик обвинен в хищении более 400 млн тенге у актюбинских дольщиков.