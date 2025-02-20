В Алматы в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" состоялся технический запуск экохаба на базе Satbayev University, передаёт BaigeNews.kz.

Проект направлен на вовлечение студентов в вопрос раздельного сбора отходов и формирование экологической культуры среди молодежи. Аналогичные экохабы планируется запустить в каждом учебном заведении, тем самым проект приобретёт городской масштаб.

В экохабе студенты смогут своими руками участвовать в процессе превращения пластика в различные объекты: часы, животных, брелоки и многое другое.

Кроме того, специалистами будут проводиться мастер-классы и расскажут о проблеме гринвошинга.

"Мы уверены, что именно студенты могут стать главной силой по формированию экокультуры в обществе и при должном управлении совместно с нами окажут значительное влияние на показатели программы "Таза Казахстан". Мы уверены, что в ближайшее время и другие университеты Алматы подадут заявку на участие в нашей программе "Зеленый университет", – сообщил основатель экохаба Евгений Мухамеджанов.

Студент 4-курса Манахабек Мерейбек отметил, что университет активно поддерживает экологические инициативы.

"Мы рады быть частью таких начинаний и уверены, что другие университеты страны также поддержат экологические проекты", - делится он.

Следует отметить, что первыми из партнеров программы среди университетов стал КазГАСА, также к запуску готовятся еще несколько университетов города. Это говорит о том, что интерес к "озеленению" своей деятельности среди учебных заведений растет.

Напомним первый экохаб Алматы запущен в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан", и на сегодня ведется активная работа по обработке пластиковых отходов. Установлены велошредеры для измельчения пластика своими усилиями. Также работают экструдеры, которые позволяют измельченный пластик превратить в различные изделия. Данный проект стал важным шагом в развитии экологической культуры и продолжает расширять свои возможности. В дальнейшем планируется объединить все разработки и создать экотрак, который будет передвигаться по городу.

Данные меры способствуют формированию экологической культуры и повышению ответственности населения за окружающую среду.