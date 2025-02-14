В алматинском метрополитене сократили интервал движения в часы пик
Метрополитен постоянно мониторит пассажиропоток.
Сегодня, 10:23
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Сегодня, 10:23Сегодня, 10:23
72Фото: КГП "Метрополитен г. Алматы"
Для удобства пассажиров и в связи с увеличением пассажиропотока на линию Алматинского метрополитена выведены два дополнительных электроподвижных состава, передает BaigeNews.kz.
Это позволило сократить интервал движения в утренние и вечерние часы пик до 3 минут 6 секунд.
Как пресс-служба КГП "Метрополитен Алматы", данное изменение направлено на улучшение комфорта поездок и снижение нагрузки на составы в периоды максимального спроса. Одновременное курсирование 13 составов позволит пассажирам сократить время ожидания на платформах и избежать скопления.
Специалисты метрополитена продолжают мониторить пассажиропоток и оперативно вносят необходимые изменения в график движения поездов.
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