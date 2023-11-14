В Актюбинской области запустят новую льготную жилищную программу

Льготная программа стартует в 2024 году для улучшения жилищных условий сотрудников Актюбинского завода ферросплавов АО "ТНК "Казхром", входящего в Eurasian Resources Group (ERG). Ее участникам Отбасы банк будет выдавать займы по ставке 5% годовых (ГЭСВ от 5,2%). При этом обязательный первоначальный взнос для металлургов составит всего 10%, передает BaigeNews.kz.

Трехсторонний меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов, заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов и заместитель генерального директора по финансам Евразийской Группы (ERG) Данияр Рахматуллаев.

Для реализации программы участники соглашения направят по 700 млн тенге на паритетной основе. В результате общий бюджет составит 2,1 млрд тенге. Это позволит обеспечить собственным жильем порядка 110 семей.

При этом, среди заводчан приоритетно будут рассмотрены очередники акимата на жилье. Сотрудникам будет предоставлен выбор приобретения жилья на первичном или вторичном рынке Актобе.

"В текущем году планируется ввод в эксплуатацию рекордных 1,2 млн м2 жилья в нашей области. Это поможет улучшить жилищные условия многих семей и сделает наш регион еще более привлекательным для жизни и инвестиций. Уверен, что предоставление возможности приобретения жилья по льготным условиям для людей труда, работников промышленных предприятий, таких как Актюбинский завод ферросплавов, способствует повышению их устойчивости и стабильности. Это также отражается на социальной стабильности и развитии общества в целом. Акимат области всегда будет поддерживать подобные социально важные проекты и призывает другие предприятия последовать примеру ERG", - отметил заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов.

Список потенциальных заемщиков будет формировать Жилищная комиссия АО "ТНК "Казхром". Участниками программы могут стать сотрудники, не имеющие собственного жилья в течение последних пяти лет на территории РК, в том числе зарегистрированного на их членов семьи.

"Мы собрались по радостному поводу – жители Актобе, среди которых наши металлурги Актюбинского завода ферросплавов, смогут улучшить свои жилищные условия по льготной программе. Для нас важно, чтобы сотрудники ERG чувствовали себя счастливыми! Ведь сейчас жилье – это больше, чем просто стены и кров над головой. Это место, где проходит наша жизнь, растут дети", – говорит заместитель генерального директора по финансам Евразийской Группы (ERG) Данияр Рахматуллаев.

За последние семь лет более 180 металлургов Актюбинского завода ферросплавов стали обладателями собственного жилья в Актобе.