В Актюбинской области возобновлено движение транспорта в Уилском районе. Теперь жители районов могут беспрепятственно передвигаться на авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Ранее из-за размытых дорог было нарушено сообщение с Уилским, Коптогайским, Караойским и Сарбийским сельскими округами. Для решения этой проблемы был запущен технический мост, который восстановил транспортное сообщение.

Чтобы обеспечить безопасность на месте продолжают дежурить спасатели.

Напомним, ранее из-за недоступности проезда спасателям приходилось перевозить сельчан на лодках.