  • 21 Марта, 18:19
  • BAIGENEWS

В Актюбинской области восстановили транспортное сообщение между сёлами: запущен технический мост

Ранее из-за недоступности проезда сельчан приходилось перевозить на лодках.

Сегодня, 16:43
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
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Фото: скриншот с видео

В Актюбинской области возобновлено движение транспорта в Уилском районе. Теперь жители районов могут беспрепятственно передвигаться на авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Ранее из-за размытых дорог было нарушено сообщение с Уилским, Коптогайским, Караойским и Сарбийским сельскими округами. Для решения этой проблемы был запущен технический мост, который восстановил транспортное сообщение.

Чтобы обеспечить безопасность на месте продолжают дежурить спасатели.

Напомним, ранее из-за недоступности проезда спасателям приходилось перевозить сельчан на лодках.

Видео: МЧС РК

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