В Актюбинской области восстановили транспортное сообщение между сёлами: запущен технический мост
Ранее из-за недоступности проезда сельчан приходилось перевозить на лодках.
Сегодня, 16:43
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Сегодня, 16:43Сегодня, 16:43
127Фото: скриншот с видео
В Актюбинской области возобновлено движение транспорта в Уилском районе. Теперь жители районов могут беспрепятственно передвигаться на авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Ранее из-за размытых дорог было нарушено сообщение с Уилским, Коптогайским, Караойским и Сарбийским сельскими округами. Для решения этой проблемы был запущен технический мост, который восстановил транспортное сообщение.
Чтобы обеспечить безопасность на месте продолжают дежурить спасатели.
Напомним, ранее из-за недоступности проезда спасателям приходилось перевозить сельчан на лодках.
Видео: МЧС РК