В Актюбинской области в 2025 году начнется строительство цементного завода

Цементный завод мощностью 2 миллиона тонн продукции в год построят в Алге. С его запуском будет создано более 500 рабочих мест. Глава региона Асхат Шахаров встретился с инвесторами из Сингапура и Казахстана и обговорил детали разработки проекта, в том числе вопросы финансирования, сроки строительства и экологические стандарты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области.

"Мы готовы поддержать реализацию проекта по строительству цементного завода. Предприятие станет значительным вкладом в развитие строительной отрасли региона, обеспечивая местный рынок качественным цементом и создавая новые рабочие места. К тому же, реализация этого проекта привлечет дополнительные инвестиции и будет способствовать экономическому росту нашего региона", - отметил на встрече с инвесторами Асхат Шахаров.

Аким области также подчеркнул, что данный проект уникален для Актюбинской области, так как станет единственным крупным предприятием в западном регионе, мощность которого составит 2 миллиона продукции в год. На сегодня только в Актау действует цементный завод производительностью 800 тысяч тонн цемента в год. Запуск нового предприятия не только удовлетворит растущий спрос на цемент, но и откроет новые возможности для местных строительных компаний.

На встрече с акимом соучредитель ТОО "Aktobecem" Нуржан Шакиров рассказал, что в строительство завода инвесторы планируют вложить 70 миллиардов тенге собственных средств. На предприятии создадут более 500 рабочих мест. Предпочтение при наборе кадров будет отдаваться жителям Алгинского районов и Актюбинской области в целом.

"Запуск цементного завода Aqtobecem позволит покрыть потребность в цементной продукции в Актюбинской области на 80%, а также снизить логистические издержки и сбалансировать сезонное колебание цены на продукцию. Кроме того, завод является безотходным производством, не имеющим сточных вод, что свидетельствует о его высоком уровне экологической ответственности", - обрисовал привлекательность инвестиционного проекта Нуржан Шакиров.

Стоит отметить, что в августе этого года на одной из площадок бывшего химзавода в Алге состоялась торжественная церемония закладки символической капсулы времени. Компания Aktobecem планирует начать строительно-монтажные работы весной 2025 года, а запуск цементного завода намечен на 2026 год.