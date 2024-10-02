В Актюбинской области проживает более 100 тысяч пенсионеров
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По случаю Международного дня пожилых людей для актюбинских пенсионеров организовали праздничное мероприятие, передает BaigeNews.kz.
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров поздравил дорогих гостей, особо отметив вклад, внесенный каждым из них в развитие родного края.
"От всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей! Этот праздник является важным знаком почитания и уважения старшего поколения. Вы многое сделали для развития производства, промышленности, образования и здравоохранения нашей страны, особенно в первые годы ее независимости. Уйдя на заслуженный отдых, многие из вас продолжают заниматься активной деятельностью: встречаются с населением, поднимают актуальные вопросы в областном маслихате и в Общественном совете, занимаются воспитанием молодого поколения. Советы ветеранов совместно с местными акиматами участвуют в разъяснении Послания Президента и государственных программ. Мы высоко ценим работу наших ветеранов, которые пользуются авторитетом в народе. Желаю вам здоровья и долгих лет жизни", - пожелал аким гостям праздника.
Приглашенные на праздничный дастархан пенсионеры хорошо провели время общаясь друг с другом и смогли насладиться выступлениями артистов, которые подготовили для них концертную программу.
В Актюбинской области проживает более 100 тысяч пенсионеров. Число долгожителей старше 100 лет составляет 7 человек, самому старшему из них - 109 лет. Для разнообразия досуга пожилых людей действуют 9 центров долголетия. С 1 апреля этого года актюбинские пенсионеры пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте.
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