В Актюбинской области состоялось важное судебное разбирательство, связанное с нецелевым использованием сельскохозяйственных земель, передаёт BaigeNews.kz. Департамент по управлению земельными ресурсами КУЗР МСХ РК провёл внеплановую проверку в Алгинском районе, где был выявлен участок площадью около 1600 гектаров, не использующийся для проведения посевных работ в течение длительного времени.

Несмотря на выданное обязательное предписание об устранении нарушений и освоении земли, владельцы участка, ТОО, не выполнили требования. В результате, районный суд наложил штраф на компанию в размере 100 МРП, а специализированный экономический суд удовлетворил иск департамента о принудительном изъятии земли. В результате, около 1200 гектаров вернулись в государственную собственность.

Ранее мы сообщали, что тысячи гектаров земли вернули государству в Улытау.