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  • 16 Мая, 15:10
  • BAIGENEWS

В Актюбинской области принудительно изъяли неосвоенные сельхозугодья

Районный суд наложил штраф на компанию в размере 100 МРП.

Сегодня, 14:56
АВТОР
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mio.mosreg.ru Сегодня, 14:56
Сегодня, 14:56
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Фото: mio.mosreg.ru

В Актюбинской области состоялось важное судебное разбирательство, связанное с нецелевым использованием сельскохозяйственных земель, передаёт BaigeNews.kz. Департамент по управлению земельными ресурсами КУЗР МСХ РК провёл внеплановую проверку в Алгинском районе, где был выявлен участок площадью около 1600 гектаров, не использующийся для проведения посевных работ в течение длительного времени.

Несмотря на выданное обязательное предписание об устранении нарушений и освоении земли, владельцы участка, ТОО, не выполнили требования. В результате, районный суд наложил штраф на компанию в размере 100 МРП, а специализированный экономический суд удовлетворил иск департамента о принудительном изъятии земли. В результате, около 1200 гектаров вернулись в государственную собственность.

Ранее мы сообщали, что тысячи гектаров земли вернули государству в Улытау.

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