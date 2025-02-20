В рамках Республиканской конференции АНК "30 лет Единства и Согласия" состоялось обсуждение ключевых аспектов развития общественных структур АНК, Советов аксакалов, матерей, этномедиации, а также молодежных инициатив, направленных на укрепление общенациональных ценностей, передаёт BaigeNews.kz.

Заместитель Председателя АНК Марат Азильханов и аким Актюбинской области Асхат Шахаров подчеркнули важность года 30-летия Ассамблеи народа Казахстана и отметили значимость качественного проведения мероприятий, приуроченных к данному событию, в особенности подготовке к XXXIV сессии и региональным сессиям АНК.

Председатель Научно-экспертного совета АНК, заместитель директора Института этнополитических исследований МКИ Айгуль Садвокасова в ходе конференции рассказала о научно-методологической базе деятельности Ассамблеи.

Заместитель председателя Совета этномедиации, руководитель Центра медиации и права "Парасат" Гульмайдан Урозбаева презентовала специализированный курс "Межэтнические особенности и медиация".

С 19 по 21 февраля 2025 года в Актобе запланирован семинар-тренинг, направленный на совершенствование знаний и навыков в сфере этномедиации.

В рамках мероприятий открыт молодежный коворкинг-центр представительства Ассамблея жастары Актюбинской области. Участники концеренции ознакомились с деятельностью молодежного крыла АНК региона.

В целом мероприятия Ассамблеи народа Казахстана в Актюбинской области стали важными шагами в продвижении ценностей общенационального единства и межэтнического согласия.