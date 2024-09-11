В Актюбинской области обсудили меры господдержки предпринимателей

Меры поддержки бизнеса рассмотрели в ходе совещания с участием акима области, передаёт BaigeNews.

По словам руководителя управления предпринимательства Алмаса Салыкбаева, в рамках инструментов финансовой господдержки бизнеса в этом году был просубсидирован 1 291 проект из запланированных 1 700 проектов. На эти цели выделено 14,7 млрд тг. В разрезе районов Актюбинской области наибольшее число проектов получили финансовую поддержку в Алгинском, Мугалжарском, Хромтауском и Шалкарском районах.

С мая число зарегистрированных объектов МСП в регионе увеличилось на 1 103 единицы, а количество работающих увеличилось на 986 единиц.

Большая часть работающих предприятий региона, а именно 31 324 ед. приходится на торговую сферу, 14 040 ед. - на сферу услуг, 10 129 ед. - на сельскохозяйственный сектор, транспорт и складирование - 6 023. ед., 4564 ед. в обрабатывающей промышленности и оставшиеся 22,2% в других отраслях.

Одним из направлений мер поддержки предпринимателей является включение в реестр социальных предпринимателей. В этом направлении предлагаются льготные кредиты под 7 процентов через фонд развития предпринимательства "Даму". Такой возможностью воспользовались 28 предпринимателей.

Также обеспечение недостающей инфраструктуры бизнес-проектов. В 2023 году региональный координационный совет одобрил 22 проекта на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры. В этом году было одобрено 13 проектов на 552,0 млн тенге.

Алмас Салыкбаев сообщил о новой региональной программе развития предпринимательства – аналоге программы "Өркен", которую внедрили в прошлом году в Хромтау. Программа дает возможность предпринимателям оформить займ под минимальные проценты. На ее реализацию потребуется выделить из бюджета 1 млрд тенге. Возможность ее запуска для актюбинских бизнесменов для развития своего дела в планируют в 2025.

Заслушав информацию по предпринимаемым мерам по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе аким области поручил усилить разъяснительную работу среди населения по государственной поддержке предпринимательства.