В Актюбинской области накануне Дня Республики открылся новый реабилитационный центр

В Актобе открылось учреждение, которое ежегодно будет бесплатно принимать 125 детей с особыми потребностями. Объект оснащён современным оборудованием, передает BaigeNews.kz.

Центр работает в дневное время для детей с аутизмом и другими нарушениями умственного развития. Он расположен по адресу: город Актобе, проспект Санкибай Батыра, №171Б.

Центр был открыт накануне Дня Республики в рамках сотрудничества акимата Актюбинской области, фонда "Самрук-Казына", фонда "Қазақстан халқына" и фонда "Қамқорлық".

"В преддверии национального праздника — Дня Республики, мы открываем государственное учреждение, предоставляющее специальные социальные услуги для детей с ментальными нарушениями. В области на учёте состоят 635 детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет с ментальными нарушениями. Специалисты центра будут предоставлять комплексную помощь детям и их семьям. Ежегодно услуги центра смогут получать от 50 до 100 детей", — сказал аким области Асхат Шахаров.

Новый центр "Қамқорлық" предоставляет семьям, воспитывающим детей с аутизмом, возможность получать комплексную помощь всех специалистов в одном месте.

Центр принимает детей в возрасте от 1,5 до 18 лет и предлагает не только образовательные занятия и реабилитацию, но и обучение важным навыкам социальной и бытовой ориентации. Детей здесь обучают, как заправлять постель, накрывать на стол, гладить одежду, мыть посуду, а также готовить пищу — это помогает им развиваться всесторонне и становиться более независимыми.

Для подростков проводят занятия в столярных, гончарных и швейных мастерских. Кроме того, в центре используется робототерапия для детей с трудностями в установлении визуального контакта. На таких занятиях их учат взаимодействовать с роботами. Также проводятся занятия по леготерапии, робототехнике, арт-терапии и музыкальной терапии, которые помогают детям не только развиваться, но и социализироваться, интегрироваться в общество и жить полноценной жизнью.

"Для каждого родителя, воспитывающего особенного ребёнка, эти центры имеют огромное значение. Наша цель — обеспечить доступной и эффективной реабилитацией детей с особыми потребностями по всей стране", — отметил управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Казына" Гибрат Ауганов.

Отметим, что помимо этого центра, за счёт финансирования фонда "Samruk-Kazyna Trust", единого благотворительного оператора группы компаний АО "Самрук-Казына", работают центры реабилитации и раннего вмешательства, каждый из которых ежегодно охватывает 600 детей. На данный момент принято 1994 ребёнка, из которых 153 сделали свои первые шаги, а 331 сказал своё первое слово.