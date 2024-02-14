В Актюбинской области наградили волонтеров, спасавших людей во время буранов

40 человек, которые помогали справиться с чрезвычайной ситуацией из-за бурана, наградил аким Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Среди героев - волонтеры, спасатели, электрики, медработники и полицейские. Каждый из них внес свою лепту в борьбе со стихией и её последствиями.

"Когда разбушевался буран, Кундактырский водозабор остановился. Город остался без воды, - рассказал Ешим Молдагазин, начальник службы энергетики "Aqtobe Su-Energy group". – МЧС дали свою технику. Проехали поселок Сазды, но, когда повернули на водозабор, света белого не было видно! Пришлось переночевать в машине. На следующий день мы добрались на место около 3 часов. В течение пяти часов все восстановили, запустили насос и подали в город воду".

Не смотря на погоду и закрытые дороги, находились те, кто пытался проехать на трассу.

"Было тяжело работать, - рассказал Жаксылык Нурсултанов, заместитель командира батальона в/ч 20982. – Пробка была 30 километров. Людям говорили, что нельзя выезжать, дорог нет, но некоторые не слушали нас, проезжали и застревали. Были такие, кого мы доставали по 3-4 раза!".

Екатерина Голотина с командой "Добро" три раза выезжала к застрявшим в заторе на Хромтауской трассе людям.

"Первое обращение было о том, что на трассе стоят шесть автобусов. В них находились дети, которым холодно и голодно. Мы собрали помощь и выехали к ним. А с 7 февраля начало буранить, начался ад. Мы выезжали с сотрудниками ДЧС, - рассказала волонтер Екатерина Голотина. – Помогали, чем могли: вода, еда. Собирали неравнодушные люди, отозвались рестораны. Собрали не менее 600 порций. В первый раз мы смогли пробраться на 50 километров. Через день проехали дальше. Некоторые водители стояли в заторе до 4 суток! Меня тронуло, что при этом люди старались брать еды понемногу, просили передать тем, кому нужнее".

7 февраля волонтеру Софии Молодожене позвонила женщина. Она рассказала, что они застряли в буране с новорожденным ребенком. Малышу всего месяц, у него была температура.