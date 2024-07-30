В Актюбинской области ликвидируют последствия паводка

В результате паводка пострадало 4087 жилых и дачных домов. 3067 домов признаны годными для проживания, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Акимат Актюбинской области.

По решению комиссии 3005 домовладельцам на ремонт перечислено около 9 млрд. тенге. Остальные 1020 домов признаны аварийными. Для 505 семей строят новые дома, для 515 планируют выкупить готовое жилье.

На сегодня уже 446 семей в регионе, пострадавших от паводка, отпраздновали новоселье.

Наибольшее количество домов в регионе строится в Уилском районе, в том числе в селе Каратал. Всего возводят 177 новых домов, приобрели 130 готовых.

Стихия нанесла повреждения и соцобъектам. Также были разрушены дамбы. Из 206 гидротехнических сооружений в регионе прорвало 15. В настоящее время на них проводятся необходимые ремонтные работы. В рамках подготовки к паводку 2025 года запланированы мероприятия.

Кроме того, в регионе планируется восстановить 58 объектов транспортной инфраструктуры. На ремонт и реконструкцию поврежденных дорог выделено 10,2 млрд тенге из резерва Правительства РК и 6,4 млрд тенге из областного резерва. В настоящее время ожидаются результаты экспертизы.

Планируется построить и отремонтировать 100 водопроводов, 23 моста и 47,2 км дорог.