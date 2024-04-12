  • 12 Апреля, 10:58
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В Актюбинской области эвакуировали 80 человек - МЧС

Сегодня, 09:40
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 09:40
Сегодня, 09:40
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Фото: gov.kz

На вертолете Минобороны РК спасатели эвакуировали жителей села Мамыр в Иргизский район 80 человек, из них 53 ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Всего, как отметили в ведомстве, было эвакуировано 80 человек, из них 53 ребенка.

"На данный час под руководством начальника ДЧС Актюбинской области Жунусова Нургали Сырлыбаевича спасатели завершили эвакуационные работы.

Эвакуированных жителей доставили в школу Иргизского района", - говорится в сообщении.

Отметим, в связи с повышением уровня реки Торгай на территории Иргизского района возникла угроза подтопления населенного пункта Мамыр.

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