В Актюбинской области эвакуировали 80 человек - МЧС
Сегодня, 09:40
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Сегодня, 09:40Сегодня, 09:40
348Фото: gov.kz
На вертолете Минобороны РК спасатели эвакуировали жителей села Мамыр в Иргизский район 80 человек, из них 53 ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Всего, как отметили в ведомстве, было эвакуировано 80 человек, из них 53 ребенка.
"На данный час под руководством начальника ДЧС Актюбинской области Жунусова Нургали Сырлыбаевича спасатели завершили эвакуационные работы.
Эвакуированных жителей доставили в школу Иргизского района", - говорится в сообщении.
Отметим, в связи с повышением уровня реки Торгай на территории Иргизского района возникла угроза подтопления населенного пункта Мамыр.