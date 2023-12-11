В Актюбинской области до конца года обеспечат интернетом 13 сёл

В настоящее время интернет доступен в 236 из 315 сёл Актюбинской области. В текущем году планируется подключить к интернету 13 сельских населённых пунктов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На сегодняшний день ведётся работа по обеспечению интернетом ещё 47 отдалённых сёл. По всем из них имеется финансовое подкрепление. Интернет в эти сёла будет проведён в 2024 году.

Большое сопротивление мобильные операторы получают от жителей, которые выступают против установки мачтовых сооружений.

"Даже в самом городе Актобе в некоторых районах у нас есть радиофобия. Совместно с этими жителями отрабатываем. Например, в районе Алтынорда две вышки устанавливаем", - сказал на площадке СЦК аким региона Асхат Шахаров.

Кроме того, глава региона обратил внимание на низкую скорость интернета в некоторых школах области. Так, 15 сельских школ подключены к интернету через спутник, 22 - через нестабильную радиорелейную сеть. В этих школах скорость интернета низкая - 4-8 Мбит/с. Поднять скорость интернета в упомянутых 37 школах в следующем году планируется через подключение к вышестоящим сетям.