В Актюбинской области прокуратура провела масштабную проверку в рамках идеологии "Закон и Порядок" и обнаружила серьезные нарушения в сфере здравоохранения. Проверке подверглись районные больницы, где вскрылись факты необоснованного завышения объемов медицинских услуг, незаконной практики и нецелевого расходования бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.

Особенно резонансным стал случай в Кобдинском районе, где объем оказанных лечебно-диагностических услуг был дублирован и приписан "задним числом". Ущерб государству по этому эпизоду составил свыше 20 миллионов тенге. Но этим нарушения не ограничились.

Более 45 миллионов тенге были освоены через незаконное оказание амбулаторно-поликлинической помощи - без необходимых приложений к лицензии, с полным игнорированием требований медицинского законодательства.

Еще один шокирующий факт: услуги на сумму 11 миллионов тенге оказывали сотрудники, не имевшие на это соответствующего образования и квалификации. Например, делопроизводитель районной больницы, не обладая медицинской подготовкой, провела более тысячи психологических консультаций, за которые было выплачено более 3 миллионов тенге.

Общий ущерб от выявленных нарушений составил более 80 миллионов тенге. Однако, благодаря действиям прокуратуры, средства были возвращены в бюджет, права граждан восстановлены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Ранее мы сообщали, что прокуратура остановила произвол проверяющих в Астане.