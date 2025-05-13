Обитый атласом гроб нашли среди мусора на свалке в Актобе
В Актобе на мусорной площадке обнаружен выброшенный новый гроб.
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В Актобе жители райцентра Алга стали свидетелями необычной находки: на мусорной площадке одного из дворов был обнаружен новый гроб, обитый атласом. Это событие привлекло внимание местных жителей и вызвало бурю обсуждений в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
Пользователи интернета выдвигали различные версии произошедшего: "Кто-то передумал умирать", "Дракула выкинул кровать", "Кто-то принял ислам".
Некоторые выражали недовольство по поводу отсутствия объяснений от того, кто выбросил гроб, и предлагали сдать его в ритуальное агентство.
Стоит отметить, что в Актобе в конце марта объявили конкурс "Менің Ақтөбем", участником которого может стать любой горожанин, который занимается благоустройством и озеленением своего двора. Главный приз в номинации "Лучший двор многоквартирного дома" – миллион тенге.
Ранее в Павлодаре бездомные обосновались на кладбище и превратили его в мусорную свалку.
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