В Актобе жители райцентра Алга стали свидетелями необычной находки: на мусорной площадке одного из дворов был обнаружен новый гроб, обитый атласом. Это событие привлекло внимание местных жителей и вызвало бурю обсуждений в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Пользователи интернета выдвигали различные версии произошедшего: "Кто-то передумал умирать", "Дракула выкинул кровать", "Кто-то принял ислам".

Некоторые выражали недовольство по поводу отсутствия объяснений от того, кто выбросил гроб, и предлагали сдать его в ритуальное агентство.

Стоит отметить, что в Актобе в конце марта объявили конкурс "Менің Ақтөбем", участником которого может стать любой горожанин, который занимается благоустройством и озеленением своего двора. Главный приз в номинации "Лучший двор многоквартирного дома" – миллион тенге.

Ранее в Павлодаре бездомные обосновались на кладбище и превратили его в мусорную свалку.