В Актобе загорелся дачный массив

Пожарные Актюбинской области ликвидировали загорание в дачном массиве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сегодня рано утром в одном из дачных массивов г. Актобе произошло загорание двухэтажного дачного дома. Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.