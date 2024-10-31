В Актобе загорелся дачный массив
Сегодня, 09:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:07Сегодня, 09:07
55
Пожарные Актюбинской области ликвидировали загорание в дачном массиве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Сегодня рано утром в одном из дачных массивов г. Актобе произошло загорание двухэтажного дачного дома. Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.