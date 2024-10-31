  • 31 Октября, 09:24
  • BAIGENEWS

В Актобе загорелся дачный массив

Сегодня, 09:07
АВТОР
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В Актобе загорелся дачный массив Сегодня, 09:07
Сегодня, 09:07
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Пожарные Актюбинской области ликвидировали загорание в дачном массиве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сегодня рано утром в одном из дачных массивов г. Актобе произошло загорание двухэтажного дачного дома. Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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