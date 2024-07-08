В Актобе задержали подозреваемого в нападении на детей с баллончиком

Полиция Актобе задержала подростка, которого подозревают в нападении на детей с перцовым баллончиком, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, где снято, как молодой человек подходит к двум маленьким мальчикам и брызгает им в лицо из баллончика, разлетелось по социальным сетям.

"По результатам оперативно-розыскных мероприятий при попытке пересечь границу сотрудниками полиции Актюбинской области подозреваемый несовершеннолетний задержан. Молодой человек был разыскиваемым по делу о хулиганстве, связанном с использованием газового баллончика против детей", — сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polisia AKTOBE (@polisia_aqtobe)

Между тем, российские СМИ пишут, что герой видео проживает в Саратовской области РФ.