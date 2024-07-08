  • 8 Июля, 13:26
  • BAIGENEWS

В Актобе задержали подозреваемого в нападении на детей с баллончиком

Сегодня, 13:14
АВТОР
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nvdaily.ru Сегодня, 13:14
Сегодня, 13:14
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Фото: nvdaily.ru

Полиция Актобе задержала подростка, которого подозревают в нападении на детей с перцовым баллончиком, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, где снято, как молодой человек подходит к двум маленьким мальчикам и брызгает им в лицо из баллончика, разлетелось по социальным сетям.

"По результатам оперативно-розыскных мероприятий при попытке пересечь границу сотрудниками полиции Актюбинской области подозреваемый несовершеннолетний задержан. Молодой человек был разыскиваемым по делу о хулиганстве, связанном с использованием газового баллончика против детей", — сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

 
 
 
 
 
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Публикация от Polisia AKTOBE (@polisia_aqtobe)

Между тем, российские СМИ пишут, что герой видео проживает в Саратовской области РФ. 

"Подозреваемый — уроженец Казахстана 2008 года рождения. На территории Саратовской области он с 2021 года проживает с матерью, которая сегодня была вызвана в отдел полиции. Несовершеннолетний на период летних школьных каникул находится у отца на территории Республики Казахстан, где и было совершено правонарушение. Сотрудниками полиции с подростком по возвращении будет проведена профилактическая работа", - сообщили в ГУ МВД изданию "Регион-64".

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