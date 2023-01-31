В Актобе задержали крупного наркоторговца

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В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержали жителя Актобе, занимающегося сбытом различных видов наркотиков в особо крупных размерах, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что по фактам хранения и сбыта в особо крупном размере наркотических средств и психотропных веществ сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области совместно с областной прокуратурой проводится досудебное расследование. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых с использованием инструментов глубокой аналитики, установлен житель города Актобе, занимающийся сбытом различных видов наркотиков в особо крупных размерах, в том числе синтетических.

"После проведения необходимых следственных действий он был задержан с поличным, а по местам его проживания были проведены обыски, где обнаружены и изъяты синтетический наркотик Alfa-PVP; кокаин и наркотические средства каннобиноидной группы", — сообщили в АФМ.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В агентстве отметили, что за 2022 год изобличено 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий оборот которых составил 4,6 миллиарда тенге и свыше 27 тысяч покупателей.