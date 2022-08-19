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  • В Актобе выявлена ОПГ, которая организовала незаконную выдачу водительских удостоверений
BaigeNews.kz / Артем Чурсинов Вчера, 14:27
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Фото: BaigeNews.kz / Артем Чурсинов

В Актобе выявлена ОПГ, которая организовала незаконную выдачу водительских удостоверений

В Актюбинской области выявлена ОПГ, которая организовала незаконную выдачу водительских удостоверений, передаёт BaigeNews.kz.

"Департаментом полиции по Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала незаконные услуги населению по выдаче водительских удостоверений для управления транспортными средствами. 
В ходе проведения обыска изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную роль каждого участника группы. 
По данному факту начато досудебное расследование", - сообщает Telegram-канал МВД РК.

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#ОПГ #ЦОН #водительское удостоверение #Актюбинская область
Вчера, 14:27
415
Журналист

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