В Актобе выпал первый снег
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В Актобе выпал первый снег. Снегоуборочная техника с прошлой ночи приступила к работе на улицах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной акимат.
Сообщается, что в этом году для обслуживания автодорог в осенне-зимний период Актобе был разделен на 24 участка.
Общая площадь обслуживаемых участков составляет 7 млн квадратных метров. Это 711 улиц, в том числе объездные дороги 54 жилых массивов.
На данный момент парк специальной техники составляет всего 350 единиц.
Для очистки города от снега в дневную смену будут мобилизованы 30 бригад (40 погрузчиков, 150 самосвалов) и ночью 20 бригад (20 погрузчиков, 60 самосвалов). В подрядных организациях имеется запас противогололёдных материалов – 1250 тонн соли, 1830 тонн песчано-соляной смеси и более 2000 тонн песка.
6 ноября на севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки, гололёд, метель. Ветер западный, юго-западный, сила 15-20 метров, порывы 23-28 м/с в секунду, на западе и юге области ожидается ветер 30 м/с и более в секунду.
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