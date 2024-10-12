В Актобе вынесли приговор убийце женщины-врача

В специализированном суде по уголовным делам в Актобе огласили приговор по делу об убийстве женщины-врача, которое потрясло весь Казахстан прошлой весной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

По версии обвинения, 22 апреля 35-летний мужчина через балкон на втором этаже проник в квартиру своей знакомой, он изнасиловал женщину, и чтобы скрыть преступление, зарезал ее, а затем ушёл через балкон. При попытке к бегству, обвиняемый ранил полицейского. Судили его сразу по нескольким статьям: незаконное вторжение в жилище, изнасилование, убийство, посягательство на жизнь полицейского.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Суд приговорил подсудимого за преступления к 22 годам лишения свободы. Сам он признал вину в незаконном вторжении и убийстве, говорил, что хотел жениться на ней. Он отрицает, что изнасиловал женщину, и отметил, что не знал того, что преследовавший его человек, является сотрудником полиции.

Также суд обязал осужденного выплатить родным убитой 20 миллионов тенге за моральный ущерб. Сторона осуждённого намерена обжаловать приговор.

Убитой было всего 34 года. Молдир Томарова уроженка Кызылорды, она закончила медуниверситет в Актобе и стала работать врачом-терапевтом в приемном отделении Актюбинского медицинского центра. В 2016 году она прошла курсы переподготовки специалистов и перевелась работать на должность врача-эндокринолога в отделение эндокринологии АМЦ.

Напомним, жуткое преступление случилось утром 22 апреля в многоэтажном доме по улице Маресьева, где живут работники бюджетных организаций. В квартиру на 2 этаже через балкон залез преступник и зарезал хозяйку квартиры 34-летнюю Молдир. При попытке к бегству он ранил полицейского и скрылся на машине.

Убегая от полиции подозреваемый столкнулся с несколькими автомобилями, а на дороге Актобе-Болгарка его машина перевернулась.