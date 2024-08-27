В Актобе умершие люди претендовали на жилье
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Прокуратурой Актюбинской области проанализирована деятельность местных исполнительных органов в части своевременной инвентаризации очередей на жилье, передаёт BaigeNews.
По Актюбинской области в очереди состоят свыше 36 тыс человек, среди которых многодетные семьи, дети сироты и лица, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.
"Установлено, что свыше 100 граждан, которые выехали на постоянное место жительства в другой населенный пункт, с которыми прекращены трудовые отношения и уже приватизировавшие жилье, не были исключены из базы данных нуждающихся в жилище. Кроме того, установлены факты нахождения в очереди 11 умерших людей, которые состояли в очереди наравне с нуждающимися гражданами", - говорится в сообщении прокуратуры Актюбинской области.
Анализ показал, что инвентаризация списков очередности граждан, нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, местными исполнительными органами проведена ненадлежащим образом.
По указанным фактам внесен акт прокурорского надзора, указанные нарушения устранены.
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