Главное водохранилище Актюбинской области под угрозой исчезновения: треть уже высохла. Там, где раньше нерестилась рыба, теперь добывают песок, Официально: воду сбрасывают для ремонта плотины и борьбы с паводками. В Обществе охотников и рыболовов считают, происходящее грозит экологическим бедствием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Берега Актюбинского водохранилища разрушаются. Не просто естественными металлами, водами. Добывается балласт. Это было нерестилище. Теперь практически нерестилища нет. Естественно, нанесён ущерб рыбным ресурсам", - считает председатель Общества охотников и рыболовов Алексей Гогель.

Из-за разрушения нерестилищ в ближайшие годы в разы сократится популяция рыбы, уверены егеря. Рыбе негде будет откладывать икру, а это прямой путь к её полному уничтожению, уверены в обществе. И просят остановить добычу песка в водоохранных зонах.

Чиновники заявляют, что у них нет оснований придираться к недропользователям.

"Вдоль Актюбинского водохранилища осуществляют деятельность два недропользователя на трёх месторождениях по добыче песка. Право недропользования было предоставлено в 2024 году сроком на 10 лет", - сообщил руководитель отдела Управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области Абылай Жумагулов.

Но егеря продолжают возмущаться и пишут во все инстанции. Надеются на вмешательство акима области. Считают: если меры не будут приняты в кратчайшие сроки, регион может потерять не только водохранилище, но и всю водную фауну.

Экозащитники считают, что необходимо провести оценку ущерба, нанесённого рыбным ресурсам в результате разрушения нерестилищ. Хотят, чтобы для этого привлекли независимых экспертов и ихтиологов. Правда, никто из официальных органов пока не отреагировал на такую инициативу. Общественность же надеется, что власти все-таки прислушаются к мнению специалистов и примут меры.



