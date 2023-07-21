В Актобе собаку привязали к дереву и бросили

Фото: "Диапазон"

Черного с рыжим подпалом пса привязали в безлюдном месте, не оставив ему даже воды. На его счастье мимо проходили неравнодушные люди, передает Baigenews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Жолдас и Асет обнаружили собаку, привязанную к дереву в районе железной дороги. Пес сидел там без воды и еды, а петля на его шее была затянута так, что натерла шею.

"Это рядом с железной дорогой, по другую сторону дачный массив. Люди там редко ходят, тропинок там нет. Мы шли с другом и услышали лай, хотя собаки не было видно. Пошли на звук и нашли черного пса на огрызке веревке. Он сначала лаял и кидался на нас из страха. Мы купили воды, дали попить. Потом Асет подошел к нему, потихоньку развязал веревку. Она была затянута петлей. Мы не смогли забрать собаку себе, но самое главное, мы не дали ему умереть. Он радостный сначала попрыгал возле нас, потом убежал", - рассказал Жолдас Белокосов.

Кто привязал и бросил на погибель бедного пса, неизвестно.