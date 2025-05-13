В Актобе суд частично удовлетворил иск о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, понесённого родственниками двух сотрудников, погибших в результате трагического ДТП по пути на служебное совещание, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в декабре 2022 года, когда по поручению руководства организации было организовано выездное совещание на одном из вахтовых поселков. Во время следования к месту встречи водитель служебного транспорта, отклонившись от маршрута, допустил наезд, повлекший смерть двух сотрудников - супругов.

В ходе судебного разбирательства установлено, что погибшие покинули своё рабочее место без уведомления работодателя, чем нарушили трудовую дисциплину. Согласно акту специального расследования, степень их вины оценена в 50%. При этом столь же значительная вина возложена на работодателя, который не обеспечил должную организацию производственного процесса, не провёл инструктаж и не выдал необходимые документы по охране труда.

Также ранее Хромтауский районный суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, приведших к гибели людей. ДТП произошло на его личном автомобиле и вне территории вахтового поселка. Он получил наказание в виде лишения свободы.

Суд города Актобе постановил взыскать с ответчика в пользу истцов более 4,4 миллиона тенге на покрытие расходов, связанных с похоронами и памятниками, а также присудил компенсацию морального вреда в размере 20 миллионов тенге (по 10 миллионов каждому истцу) и обязал возместить судебные расходы. Решение вступило в законную силу.

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