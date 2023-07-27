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pixabay Сегодня, 10:05
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Сегодня, 10:05
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Фото: pixabay

В Актобе сгорел цех по производству бытовой химии

26 июля в 21:11 в Актобе в районе разъезда 41 произошло возгорание цеха по производству средств для мытья бытовой посуды, передаёт Baigenews.kz.

В тушении пожара было задействовано 101 человек и 19 единиц техники.

Площадь пожара 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Пожар локализован в 22:47 часов, ликвидирован в 23:15 часов. Причина пожара устанавливается.

ДЧС Актюбинской области призывает жителей и гостей области строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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Сегодня, 10:05
294
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