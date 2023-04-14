В Актобе ребёнок погиб после падения в открытый колодец

В департаменте полиции Актюбинской области проинформировали, что трагедия произошла на территории частного дома, сообщает BaigeNews.kz.

"Родители ребёнка в частном доме вышли на уборку терртории. Полутрогодовалый ребёнок находился вместе с ними и играл. Он провалился в колодец. После происшествия его доставили в больницу, где он скончался. Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза. По заключении экспертизы будет принято процессуальное решение", — добавили в департаменте полиции области.

В управлении здравоохранения также прокомментировали происшествие.

"Был доставлен ребёнок в возрасте одного года и пяти месяцев. Со слов родителей, ребёнок случайно упал в открытый колодец глубиной около трёх с половиной метров. Состояние ребёнка при поступлении в стационар было очень тяжёлым. Ребёнок был госпитализирован сразу же в отделение реанимации, первая помощь оказана дежурной бригадой. В течение часа был организован консилиум в составе заведующего хирургическим отделением, хирургов, реаниматологов и смежных специалистов: нейрохирурга, торакального хирурга, кардиохирурга. Чтобы спасти жизнь, ребёнку были выполнены несколько операций на трахее и бронхах, на брюшной полости, на плевральных полостях. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, 12 апреля наступил летальный исход", — сообщили в управлении.