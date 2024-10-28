В Актобе прошел форум сельских акимов

На форуме сельских акимов, организованном впервые в Актобе, обсуждались актуальные вопросы и были высказаны предложения. В заседании приняли участие секретарь партии Ержан Жылкыбаев, депутат Мажилиса Парламента Казыбек Алишев, аким области Асхат Шахаров, акимы районов, городов, сельских округов, депутаты маслихата, избранные от партии "AMANAT" и руководители управлений и департаментов, передаёт BaigeNews.kz.

"Создание развитого демократического общества является одним из главных принципов политики Главы государства. В своих Посланиях Президент неоднократно отмечает, что систематически создаются условия для укрепления принципов справедливости и демократии в стране. В настоящее время в области работают 157 акимов разного уровня. По Указу Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в 2021 году состоялись выборы 155 акимов городов и сел. В 2023 году в рамках пилотного проекта три акима района были избраны прямым голосованием. Необходимо строго контролировать выполнение партийных предвыборных программ и обещаний кандидатов, так как партия несет ответственность за действия акимов. Эффективное выполнение обязательств со стороны партий и акимов будет обеспечивать соблюдение доверия граждан", - сказал глава региона на открытии форума.

В своем выступлении секретарь партии Ержан Жылкыбаев отметил, что законодательный комплекс реформ в стране был разработан за короткий период времени, и обратил внимание на возрождение политических институтов, на то, что Мажилис и маслихаты стали многопартийными, и вернулись одномандатные депутаты.

"Эти Реформы напрямую затронули деятельность партии "AMANAT". В новой общественно-политической обстановке в партии проводились планомерные внутренние изменения, обновлялись методы работы с народом. Партия отдает приоритет работе, основанной на требованиях избирателей. Она рекомендовала достойных кандидатов, пользующихся уважением в обществе, что позволило завоевать доверие народа на выборах в Мажилис, маслихаты и акимов. Именно поэтому партия "AMANAT" уделяет внимание системной работе на местах и проводит форум сельских акимов во всех регионах страны", - сказал он.

Секретарь партии остановился на нескольких ключевых аспектах: выборах сельских акимов, реализации предвыборной программы и партийных проектов, работе общественных приемных, а также взаимодействии с молодежью. Он отметил, что предложения, идеи и новые инициативы, представленные на форуме, придадут новый импульс упорному труду и профессионализму сельских акимов, избранных от партии "AMANAT".

По словам председателя областного филиала партии Ербола Данагулова, проводившего форум, в Актюбинской области с июля 2021 года прошли выборы 155 сельских акимов, на которых победил 141 (90%) кандидат, выдвинутый партией. В настоящее время в Актюбинской области 7 городов и 135 сельских округов, в 133 из них акимами являются члены партии "AMANAT".

В ходе заседания выступили избранные от партии "AMANAT" акимы Кобдинского района и Танирбергенского сельского округа Мартукского района. Работа форума продолжилась секционными заседаниями и семинар-тренингами для акимов городов и сельских округов.