В Актобе прощаются с погибшим мальчиком

Фото: Диапазон

Два дня полиция, волонтеры, сотрудники ДЧС, военнослужащих Нацгвардии разыскивали 4-летнего Данила Ахунова. К сожалению, сегодня было найдено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Волонтеры решили организовать прощание с малышом. Они установили поминальный уголок во дворе Дома ребенка "Умит", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

"Этих деток-тройняшек мы знаем с рождения. Все 4 года помогали им. И пока они еще были в семье, и когда попали в Дом ребенка, и когда их снова вернули отцу. В этом году Данилу мы тоже подготовили подарок, но вы знаете, какая трагедия случилась. Мы решили проститься с ребенком в "Умит", когда он жил там он был счастлив. Данил был спокойный и жизнерадостный мальчик. Он всегда радовался нам, прыгал, бегал, улыбался. Сегодня в "Умит" волонтеры и все те, кто помогали в его поисках, несут цветы и игрушки. Сердце рвется, что Данила больше нет с нами. Еще раз благодарим всех, кто искал его, надеялся и молился за него. Нет слов, чтобы выразить боль", - рассказала волонтер "Zello Poisk" Екатерина Голотина.

4-летний Данил Ахунов пропал утром 28 декабря. По словам отца, он оставил ребенка возле подъезда во дворе дома № 59 по улице Казангапа, а сам пошел за сигаретами. Когда вернулся, сына уже не было. Ребенка искали сотни человек: полиция, волонтеры, Нацгвардия. Малыша нашли с признаками насильственной смерти. Подозреваемого задержали, возбужденно дело по статье "Убийство малолетнего лица".