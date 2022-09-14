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  • В Актобе после прокурорской проверки уволили руководителя спецЦОНа
aktobe.metallprofil.kz Сегодня, 02:21
112
Фото: aktobe.metallprofil.kz

В Актобе после прокурорской проверки уволили руководителя спецЦОНа

Выяснилось, что медосмотр там проводила компания, не имеющая лицензии, а стоимость услуги была завышена в пять раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

За приём у нарколога автовладельцы платили по 5 тысяч тенге, тогда как этот тариф, установленный Министерством здравоохранения, не должен превышать 1015 тенге.

В специализированном ЦОНе частная фирма из Туркестанской области работала чуть больше полугода.

"Мерами прокуратуры товарищество привлечено к административной ответственности за нарушение правил лицензирования. Договор на оказание медицинских услуг без разрешительных документов расторгнут, а руководитель спецЦОНа освобожден от занимаемой должности", - сказал прокурор отдела прокуратуры района "Алматы" г. Актобе Есет Азимов.

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#Актобе #ЦОН
Сегодня, 02:21
112
Журналист

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