В Актобе похоронили пенсионеров, которых вместе с их 40-летней дочерью удерживали в заложниках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Пожилых супругов в последний путь выносили из дома, в котором они жили и где перед смертью пережили страшный кошмар.

Их выжившая дочь находится в больнице и не знает о гибели родителей. У пострадавшей травма головы, ссадины и ушибы. Её вместе с родителями почти пять часов удерживал в заложниках бывший сожитель. Всё происходило в ночь с 13 на 14 января в частном секторе Актобе. Полиция с 9 вечера почти до полуночи вела переговоры с преступником, но он отказался выпускать своих жертв. Тогда было решено брать дом штурмом. Подозреваемый был задержан.

Мужчина жестоко избил женщину, а её 67й-летней матери и отчиму 74 лет нанёс ножевые раны и бросил их в погреб. К сожалению, спасти пенсионеров не удалось. Женщина скончалась по пути в больницу, мужчина – на операционном столе.

Суд выдал санкцию на арест мужчины, который держал в заложниках целую семью.