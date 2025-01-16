  • 17 Января, 00:20
  • BAIGENEWS

В Актобе похоронили пенсионеров, которых удерживали в заложниках

Они погибли от рук преступника – бывшего сожителя их дочери.

Вчера, 23:15
АВТОР
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скриншот видео КТК Вчера, 23:15
Вчера, 23:15
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Фото: скриншот видео КТК

В Актобе похоронили пенсионеров, которых вместе с их 40-летней дочерью удерживали в заложниках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Пожилых супругов в последний путь выносили из дома, в котором они жили и где перед смертью пережили страшный кошмар. 

Их выжившая дочь находится в больнице и не знает о гибели родителей. У пострадавшей травма головы, ссадины и ушибы. Её вместе с родителями почти пять часов удерживал в заложниках бывший сожитель. Всё происходило в ночь с 13 на 14 января в частном секторе Актобе. Полиция с 9 вечера почти до полуночи вела переговоры с преступником, но он отказался выпускать своих жертв. Тогда было решено брать дом штурмом. Подозреваемый был задержан.

Мужчина жестоко избил женщину, а её 67й-летней матери и отчиму 74 лет нанёс ножевые раны и бросил их в погреб. К сожалению, спасти пенсионеров не удалось. Женщина скончалась по пути в больницу, мужчина – на операционном столе. 

Суд выдал санкцию на арест мужчины, который держал в заложниках целую семью.

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