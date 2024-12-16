В Актобе подросток застрял рукой в велотренажере
Спасателям пришлось разбирать технику.
Сегодня, 17:44
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Сегодня, 17:44Сегодня, 17:44
141Фото: МЧС РК
В Актобе 15-летний подросток застрял в велотренажёре и не смог выбраться без помощи спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"На пульт 112 поступило сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов Актобе, расположенных по улице братьев Жубановых в велотренажере застряла рука ребенка 2009 года рождения. Прибывшие на место вызова сотрудники при помощи инструментов, частично разобрав тренажёр, освободили руку мальчика и передали его бригаде скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.
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