В Актобе 15-летний подросток застрял в велотренажёре и не смог выбраться без помощи спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На пульт 112 поступило сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов Актобе, расположенных по улице братьев Жубановых в велотренажере застряла рука ребенка 2009 года рождения. Прибывшие на место вызова сотрудники при помощи инструментов, частично разобрав тренажёр, освободили руку мальчика и передали его бригаде скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.