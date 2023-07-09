В Актобе отменили приговор оправданным по делу о хищении 70 млн тенге

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В Актобе апелляционный суд отменил оправдательный приговор по делу о хищении бюджетных 70 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Учредителя и директора актюбинской компании "ДосДанАй" Мхитара Манукяна и Миржана Есенова обвиняли в мошенничестве и в пособничестве в преступлении соответственно, которое они якобы совершили во время среднего ремонта дороги Кобда–Мартук.

Суд первой инстанции вынес оправдательный приговор в отношении обоих обвиняемых, оставил за ними право на реабилитацию. Также вынес частное постановление в адрес руководства департамента экономических расследований и прокурора Актюбинской области за нарушения норм во время досудебного расследования.

Согласно материалам уголовного дела, компания "ДосДанАй" предоставляла подрядчику технику и материалы для ремонта вышеназванной дороги. Следствие посчитало, что обвиняемые нанесли ущерб бюджету на 70 миллионов тенге. Но суд первой инстанции выявил множество нарушений в деле и установил, что из-за сметы с неверными цифрами строителям не хватило асфальта и средств на ремонт дороги Кобда–Мартук, а помощников подрядчика незаконно обвинили в хищении бюджетных денег.

"К тому же в суде экс-руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Малимбет Ибрашов уверял, что действительно в смету внесли неправильные данные, из-за чего пришлось изменять некоторые виды работ, все это согласовано было между заказчиком и подрядчиком. Дорогу приняли в эксплуатацию, никакого обмана не было", - сообщает издание со ссылкой на областной суд Актюбинской области.

А на днях дело о хищении 70 миллионов пересмотрела апелляционная коллегия Актюбинского областного суда. Коллегия отменила оправдательный приговор и установила, что преступление все же было.

В итоге в облсуде вынесли новый приговор, теперь уже обвинительный. Мхитара Манукяна и Миржана Есенова приговорили к 6 годам лишения свободы, отбывать срок они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Под стражу их взяли сражу после оглашения приговора коллегии. Также суд постановил взыскать с осужденных в пользу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог 70 миллионов тенге за нанесенный ущерб.