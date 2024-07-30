В Актобе открыли Генеральное консульство КНР
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Генеральное консульство Китайской Народной Республики открыли в Актобе. Оно будет охватывать Актюбинскую, Атыраускую, Мангистаускую, Западно-Казахстанскую и Кызылординскую области, передаёт BaigeNews.kz.
Глава Актюбинской области Асхат Шахаров в приветственном слове отметил, что Генеральное консульство придаст дополнительный импульс развитию дружественных отношений между Казахстаном и Китаем.
"Казахстанско-китайские взаимоотношения всегда отражали дружеские намерения. Глава государства неоднократно подчёркивал, что наши отношения активно развиваются в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства. Хочу поблагодарить китайскую сторону за принятое решение об открытии Генерального консульства в Актобе, что будет способствовать расширению экономического сотрудничества, инвестиций, развитию туризма и научно-культурного обмена между нашими регионами. Это событие является существенным шагом на пути сближения и расширения взаимных интересов", - сказал аким.
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Чжан Сяо выразил благодарность руководству области за оказанную поддержку.
"Я искренне надеюсь, что новое Генеральное консульство Китая приложит все усилия для полноценного воплощения в жизнь договорённостей глав двух государств и внесёт свою лепту в открытие нового "золотого 30-летия" китайско-казахстанских отношений. Уверен, что местные органы власти окажут Генконсульству все необходимое содействие в ходе исполнения им обязанностей", - сказал Чжан Сяо.
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