В Актобе открыли Генеральное консульство КНР

Глава Актюбинской области Асхат Шахаров в приветственном слове отметил, что Генеральное консульство придаст дополнительный импульс развитию дружественных отношений между Казахстаном и Китаем.

"Казахстанско-китайские взаимоотношения всегда отражали дружеские намерения. Глава государства неоднократно подчёркивал, что наши отношения активно развиваются в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства. Хочу поблагодарить китайскую сторону за принятое решение об открытии Генерального консульства в Актобе, что будет способствовать расширению экономического сотрудничества, инвестиций, развитию туризма и научно-культурного обмена между нашими регионами. Это событие является существенным шагом на пути сближения и расширения взаимных интересов", - сказал аким.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Чжан Сяо выразил благодарность руководству области за оказанную поддержку.