В Актобе завершена спецоперация по освобождению заложников, которых неизвестный удерживал в частном доме, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе спецоперации подозреваемый был задержан, сообщил телеканалу 24.kz начальник департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов.

По его словам, вместе с удерживаемой в заложниках девушкой в доме были её родители. Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. У них есть травмы, однако, какие именно, пока не сообщается.