В Актобе освободили заложников, подозреваемый задержан
В заложниках были несколько человек.
Сегодня, 01:38
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Сегодня, 01:38Сегодня, 01:38
80Фото: скриншот видео
В Актобе завершена спецоперация по освобождению заложников, которых неизвестный удерживал в частном доме, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе спецоперации подозреваемый был задержан, сообщил телеканалу 24.kz начальник департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов.
По его словам, вместе с удерживаемой в заложниках девушкой в доме были её родители. Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. У них есть травмы, однако, какие именно, пока не сообщается.
Видео: Telegram / zello_telegram
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