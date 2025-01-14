  • 14 Января, 02:03
  • BAIGENEWS

В Актобе освободили заложников, подозреваемый задержан

В заложниках были несколько человек.

Сегодня, 01:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот видео Сегодня, 01:38
Сегодня, 01:38
80
Фото: скриншот видео

В Актобе завершена спецоперация по освобождению заложников, которых неизвестный удерживал в частном доме, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе спецоперации подозреваемый был задержан, сообщил телеканалу 24.kz начальник департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов.

По его словам, вместе с удерживаемой в заложниках девушкой в доме были её родители. Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. У них есть травмы, однако, какие именно, пока не сообщается.

 

Видео: Telegram / zello_telegram

Самое читаемое

Наверх